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Trump afirma que EU controlará parte del petróleo venezolano

El mandatario aseguró que un acuerdo dará a compañías estadounidenses el control sobre 65 mil millones de barriles

Por EFE

Agosto 28, 2026 05:32 p.m.
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Trump afirma que EU controlará parte del petróleo venezolano
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      WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitiría a Estados Unidos duplicar sus reservas y ampliar su suministro de crudo.

      A través de su plataforma Truth Social, el mandatario calificó la operación como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" y aseguró que otorgará control mayoritario estadounidense sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas.

      Trump sostuvo que el incremento en el suministro permitiría reducir el precio de la gasolina en Estados Unidos a largo plazo.

      El mandatario no informó las condiciones financieras del acuerdo, las empresas participantes, los plazos para su ejecución ni la forma en que se ejercerá el control anunciado. Tampoco se incluyó una confirmación del Gobierno venezolano sobre los alcances señalados.

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