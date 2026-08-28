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Foto del día | El Centro comienza a vestirse de colores patrios

Comercios ya exhiben artículos alusivos a las celebraciones de septiembre

Por Citlally Montaño

Agosto 28, 2026 04:36 p.m.
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Foto del día | El Centro comienza a vestirse de colores patrios
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      A pocos días de comenzar el mes patrio, tiendas del primer cuadro de San Luis Potosí comenzaron a exhibir banderas, adornos y otros artículos relacionados con las celebraciones de Independencia.

      La venta de productos de temporada se adelanta a los festejos del próximo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Grito de Independencia.

      Foto: Citlally Montaño

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