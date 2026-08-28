Bombazo del Leganés: ficha a Álvaro Morata

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MADRID.- El Leganés confirmó este viernes la incorporación de Álvaro Morata, quien jugará la presente temporada en LaLiga Hypermotion después de su paso por el futbol italiano y turco.

El delantero madrileño, de 33 años, llega cedido por el Como, con una opción de compra al término de la campaña. Se incorporó de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Rubén Albés y utilizará el dorsal 21.

Morata regresa al futbol español tras militar en el Milan, el Galatasaray y el Como, equipo al que llegó en agosto de 2025 y con el que tuvo poca participación y no marcó goles en la liga.

El atacante acumula más de 600 partidos y 200 goles como profesional. En su palmarés figuran 20 títulos, entre ellos la Eurocopa de 2024, conquistada como capitán de España; la Liga de Naciones de 2023 y dos Ligas de Campeones con el Real Madrid.

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Formado en las canteras del Atlético de Madrid, Getafe y Real Madrid, debutó profesionalmente con el conjunto blanco en 2010. También ha jugado para Juventus, Chelsea y Atlético de Madrid.

El Como confirmó la salida temporal del delantero mediante un comunicado. Su presentación con el Leganés fue programada para este viernes a las 21:00 horas en el estadio Ontime Butarque.