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Bombazo del Leganés: ficha a Álvaro Morata

El capitán de España en la Eurocopa de 2024 regresa al futbol español cedido por el Como, con opción de compra al finalizar la temporada.

Por EFE

Agosto 28, 2026 05:22 p.m.
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Bombazo del Leganés: ficha a Álvaro Morata
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      MADRID.- El Leganés confirmó este viernes la incorporación de Álvaro Morata, quien jugará la presente temporada en LaLiga Hypermotion después de su paso por el futbol italiano y turco.

      El delantero madrileño, de 33 años, llega cedido por el Como, con una opción de compra al término de la campaña. Se incorporó de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Rubén Albés y utilizará el dorsal 21.

      Morata regresa al futbol español tras militar en el Milan, el Galatasaray y el Como, equipo al que llegó en agosto de 2025 y con el que tuvo poca participación y no marcó goles en la liga.

      El atacante acumula más de 600 partidos y 200 goles como profesional. En su palmarés figuran 20 títulos, entre ellos la Eurocopa de 2024, conquistada como capitán de España; la Liga de Naciones de 2023 y dos Ligas de Campeones con el Real Madrid.

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      Formado en las canteras del Atlético de Madrid, Getafe y Real Madrid, debutó profesionalmente con el conjunto blanco en 2010. También ha jugado para Juventus, Chelsea y Atlético de Madrid.

      El Como confirmó la salida temporal del delantero mediante un comunicado. Su presentación con el Leganés fue programada para este viernes a las 21:00 horas en el estadio Ontime Butarque.

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