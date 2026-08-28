Obra colapsa la Glorieta de la Familia; acusan ausencia de Tránsito

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La construcción del Puente de la Familia ha complicado la circulación en el poniente de la capital, donde vecinos de colonias aledañas denuncian la ausencia de elementos de la Policía Vial municipal para ordenar el tránsito.

Habitantes de Rinconada de los Andes y Lomas Cuarta Sección señalaron que la Glorieta de la Familia ya registraba congestionamientos antes del inicio de la obra, pero los cierres, desvíos y reducción de carriles han agravado las filas en horas de mayor tránsito.

De acuerdo con los testimonios, anteriormente era común observar agentes municipales regulando el paso de vehículos; sin embargo, aseguran que dejaron de presentarse de manera regular desde que avanzaron los trabajos estatales.

"Es evidente que los berrinches de ambos lados dejan indefensos a los ciudadanos", declaró una persona residente de la zona que solicitó mantener su nombre en el anonimato.

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Los colonos señalaron que no les interesa qué administración construya o pague el puente, sino que el Ayuntamiento y el Gobierno estatal coordinen un dispositivo vial permanente mientras continúen las afectaciones.

La obra es ejecutada por el Gobierno del Estado en el cruce de Circuito Potosí y la salida a Guadalajara. El proyecto contempla un puente vehicular y un colector pluvial, con una inversión estatal anunciada de más de 350 millones de pesos.

Los cierres por la construcción del Puente de la Familia han complicado el tránsito en el poniente de la capital.

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Los trabajos han requerido modificaciones temporales a la circulación en Circuito Potosí y avenida Sierra Vista. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ha informado sobre la habilitación de contraflujos y cierres parciales conforme avanza la construcción.

La inconformidad ocurre en medio de las diferencias públicas entre ambas administraciones por la ejecución de obra. El puente fue planteado inicialmente como un proyecto conjunto, pero el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el Estado asumiría por completo su construcción.

Por separado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó retrasos y un posible sesgo político en la revisión de proyectos municipales por parte de la Contraloría General del Estado. Posteriormente se abrió una negociación para destrabar 24 obras del Ayuntamiento que permanecían pendientes de autorización administrativa.

Para los vecinos, esas diferencias no justifican la falta de vigilancia vial en una zona donde la carga vehicular aumentó por la construcción y continuará modificándose conforme avance el proyecto.