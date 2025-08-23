Agresiones vs. policías son cada vez menos: JJH

Si bien el año pasado se registraron 33 enfrentamientos y agresiones de la criminalidad contra las fuerzas del orden, cada vez son menos los contactos frente al crimen, dijo Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El año pasado, San Luis Potosí se posicionó como el noveno estado del país con mayor número de enfrentamientos y agresiones a la Guardia Nacional (GN) e instituciones de seguridad pública estatales, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025.

Juárez Hernández complementó que, así como disminuyeron los ataques, aumentaron las detenciones de delincuentes y objetivos criminales, derivado de las nuevas estrategias operativas y de inteligencia.

Aseveró que, de acuerdo con las opiniones de las y los presidentes municipales, la Guardia Civil Estatal (GCE) tiene mayor presencia, por lo cual, la incidencia delictiva decreció considerablemente.

“Sí vimos la nota y bueno, nos hizo ver en retrospectiva pues lo del año pasado. Tuvimos algunos enfrentamientos, persecuciones, muchas detenciones, desarticulamos varias células que operaban en territorio potosino”,

concluyó Juárez Hernández.

Uno de las reyertas más violentas se registró en junio 2024, donde elementos de la GCE lograron abatir a cinco presuntos integrantes del crimen organizado, en el municipio de Cerro de San Pedro.