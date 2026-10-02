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Aguas negras aún corren por canalón del Tangamanga I

La dirección del centro recreativo espera que el Interapas la repare

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Aguas negras aún corren por canalón del Tangamanga I
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      Aunque ya se solicitó la intervención del organismo intermunicipal de agua potable (Interapas) para solucionar el brote de aguas negras de la PTAR, todavía no se obtiene respuesta formal, informó José Luis Mejía López, director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

      Hace ocho días, se reportó que desde hace varias semanas, aguas de drenaje provenientes de fraccionamientos o de alguna tubería colapsada del sector sur o surponiente de la capital potosina, se acumulan en un canalón del parque Tangamanga I.

      Como respuesta, la dirección del Cecurt informó que el desperfecto provenía de la planta tratadora de aguas residuales (PTAR), por ello, dirigió una misiva al Interapas para que colaborara en la solución.

      Ahora a una semana de la solicitud, el organismo intermunicipal aún no responde cuál es su intervención en el excedente de líquido pútrido, emanado de la planta de saneamiento, según confirmó el directivo estatal.

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      "No, como tal no hemos tenido respuesta, pero obviamente nuestra área operativa ya entró al canal a ver la situación para nosotros poder dar salida, porque al final está estancado aquí en el Tangamanga", declaró. 

      Pese a no tener ninguna contestación del Interapas, dijo que buscará generar comunicación institucional, a fin de generar una solución lo más pronto posible. "Debe existir (coordinación) entre estos dos órganos que somos nosotros y ellos para darle solución a este tema", remató. 

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