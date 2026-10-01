¿Cómo será la restricción de celulares en escuelas de SLP?
La SEGE informó que trabajará con comunidades para informar y acompañar la vigencia de la norma
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Aunque la restricción del uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares durante la jornada escolar entrará en vigor a partir del próximo 3 de noviembre, las autoridades educativas del estado de San Luis Potosí tendrán seis meses para determinar los lineamientos y demás disposiciones para su aplicación.
Según el decreto 0600 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), dispone que las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes deberán emitir o, en su caso, adecuar sus respectivas atribuciones.
Al respecto, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), explicó que previo a la entrada en vigor, trabajará con las comunidades escolares para brindar información y acompañamiento a docentes, madres y padres de familia, personas tutoras y estudiantes.
El objetivo de la consulta y las reuniones colegiadas, es generar una serie de acuerdos y condiciones que permitan la correcta aplicación en los planteles educativos de las cuatro regiones.
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La dependencia estatal aclaró que los dispositivos tecnológicos podrán utilizarse cuando exista una finalidad pedagógica o cuando las condiciones particulares de las y los estudiantes así lo requieran.
Expuso que la política pública contribuirá a que las y los estudiantes mantengan una mayor concentración durante las actividades académicas, al tiempo de promover una convivencia escolar más sana y de desarrollo integral de la comunidad educativa.
"La Secretaría de Educación refrenda su compromiso de impulsar acciones que favorezcan el aprendizaje, el bienestar y la sana convivencia en las escuelas potosinas, en coordinación con toda la comunidad educativa", remató.
Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas
A partir del 3 de noviembre, los estudiantes de Educación Básica deberán limitar el uso personal en los planteles
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