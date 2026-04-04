Al alza, casos de extorsión en la capital potosina

De acuerdo con la información de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, durante los últimos años se ha registrado un incremento en la cantidad de incidentes relacionados con la extorsión en sus diversas modalidades.

Incremento de casos y modalidades de extorsión

Según los datos de la SSPC capitalina, en 2023 se registró un total de 628 incidentes de extorsión, mientras que para el 2024 la cifra ascendió hasta los 1 mil 989 casos. Para el año pasado la cifra cerró con un total de 2 mil 909 incidentes, así mismo para los primeros meses del presente año se registraron cerca de 351 casos, lo que implica un total de 5 mil 877 casos.

Acompañamientos a Fiscalía y modalidades detectadas

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Sin embargo, la SSPC indica que tan solo en 2025 se realizaron un total de apenas 15 acompañamientos a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la correspondiente apertura de las carpetas de investigación.

De este total de casos de extorsión, el 0.9 por ciento tuvo que ver con la modalidad de secuestro virtual. Cabe recordar que en 2024 se localizaron a 9 personas y en 2025 a 7 dentro de este rubro. Mientras que el 37.1 por ciento de los casos fueron por cobranza ilegal, el 15 por ciento relacionados con e-commerce y el 14.7 por ciento con actividades de grupos delictivos en la capital.

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Impacto económico y perfil de víctimas

Ante esto, la SSPC señala que de los casos atendidos se evitaron pérdidas económicas por 2 millones y medio de pesos, sin embargo puntualizaron que cuatro de cada cinco extorsiones fueron por llamada telefónica.

Tan solo en 2025, la corporación capitalina registró un total de 2 mil 909 números reportados por extorsión, de los cuales el 54.6 por ciento fueron reportados por mujeres y el 43.6 por ciento por hombres en un rango de edad de 30 a 44 años.