Al fin, Interapas da solución a problemática en Los Fresnos

El personal de Operación y Mantenimiento de la delegación de Interapas en Soledad de Graciano Sánchez, informó que ya se localizó el punto que generaba la contaminación en la colonia Los Fresnos y se iniciaron las labores de reparación.

Luego de que vecinos de este sector, denunciaran que el organismo, después de semanas, no daba con el problema que estaba generando el agua contaminada, el organismo detalló, que este martes el área de Construcción se reunió con habitantes del sector para supervisar las obras de rehabilitación del drenaje y garantizar la continuidad de los trabajos.

El punto afectado se encontró en el cruce de Paseo de Los Fresnos y calle San Luis, donde actualmente se realizan acciones correctivas para evitar que continúe la contaminación en las líneas de agua.

Interapas informó, además, que está por finalizar la rehabilitación de 70 metros de tubería sanitaria en Paseo de Los Fresnos, entre las calles Paseo de las Magnolias y Matehuala, y que próximamente comenzará una nueva etapa en la calle Acacias, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red.

