EU ataca otra lancha, ahora en el Pacífico

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
EU ataca otra lancha, ahora en el Pacífico

Washington.- Estados Unidos atacó y destruyó otra embarcación que presuntamente traficaba y transportaba drogas, ya no en el Caribe, sino por primera vez en aguas del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, y con dos presuntos narcoterroristas abatidos.

Lo informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien señaló que la operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y se realizó “en aguas internacionales”. También aseguró que la nave “transportaba narcóticos y transitaba una ruta utilizada para el contrabando en la región”.

Se trata del octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe, en aguas internacionales, pero en cercanía con Venezuela.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó Hegseth.

Durante el ataque, dos presuntos narco-terroristas a bordo de la embarcación fueron abatidos. “Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, aseguró Hegseth.

