Alarma violencia vs. grupos LGBTIQ+

La organización civil Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad (Mutelas), miembras del Observatorio Estatal de Crímenes de Odio desde 2021, ha revelado en su informe 2024 “No somos números. Somos Vida”, un alarmante panorama de violencia estructural y transfobia en San Luis Potosí, buscando visibilizar las agresiones que enfrenta la población LGBTIQ+. El documento reporta un total de 27 crímenes de odio cometidos entre 2017 y 2024, que incluyen 15 asesinatos, 11 desapariciones y un suicidio.

Los hallazgos evidencian una vulnerabilidad extrema en la comunidad trans, pues 17 de estos 27 casos corresponden a mujeres trans. La distribución de los casos de crímenes de odio documentados señala que, además de las mujeres trans, 6 casos corresponden a hombres gays y 4 a mujeres lesbianas. No se documentaron casos de hombres trans ni de personas bisexuales, una ausencia que, según el informe, no significa que no existan, sino que sus identidades son menos visibles o reconocidas en los registros oficiales y mediáticos.

El informe detalla la gravedad del contexto de riesgo, indicando que de los casos documentados, 12 corresponden a asesinatos, 11 a desapariciones y 3 a desapariciones seguidas de asesinato, lo que muestra una repetición constante de estos crímenes.

El análisis de las desapariciones revela un patrón de violencia sistemática que afecta principalmente a las mujeres trans, con 11 de los 14 casos. Las restantes 3 desapariciones corresponden a mujeres lesbianas. Sobre las víctimas, estas se concentran en personas jóvenes y adultas: 4 casos en el rango de 30 a 34 años, 4 en el de 25 a 29 años y 2 en el de 20 a 24 años. También se documentaron adolescentes y adultas mayores.

Las desapariciones no son un fenómeno aislado en la capital, sino que se dispersan por el estado, destacando Ciudad Fernández (3 casos) y Villa de Arista (2 casos) como los municipios con más registros, seguidos por San Luis Potosí, Ciudad Valles, Villa de Pozos y Cárdenas.