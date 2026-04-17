Alerta CEPC a municipios por oficios falsos para apoyos
Bajo el pretexto de recibir la ayuda ante incendios, solicitan información respecto a sus comisariados ejidales y jueces
La Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un atento llamado a las autoridades municipales para que no se dejen sorprender por vivales que están haciendo llegar oficios a los Ayuntamientos con el fin de solicitar información respecto a sus comisariados ejidales y jueces.
En dicho oficio con insignias de autoridades oficiales, se pide información "del expediente técnico que se requiere para poder otorgar los apoyos correspondientes en material y apoyo económico por parte del Programa De Desarrollo Forestal Sustentable para El Bienestar 2025-2030".
Los canales para poder solicitar dicha información son la Delegación de la CONAFOR o bien a través de Protección Civil del Estado, por lo que se exhorta a las autoridades y civiles a estar atentas y no proporcionar información confidencial; además de reportar de inmediato posibles casos de extorsión al 911 y 089 para denuncia anónima, señaló la CEPC.
De igual forma se pide ignorar llamadas o mensajes de los siguientes números 5661330032 y 5540536682.
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