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Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Prevé bajadas de agua en las cuatro regiones durante este viernes

Por Redacción PULSO

Mayo 22, 2026 12:52 p.m.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se pronostican lluvias y tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde en distintas regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones se presentarán principalmente en las zonas Huasteca, Media y Altiplano, mientras que para la tarde-noche se prevén condiciones similares en la Zona Centro.

Asimismo, se advirtió sobre la probabilidad de bajadas de agua, vientos fuertes y caída de granizo, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones.

Protección Civil Estatal indicó que se desplegarán acciones preventivas para reducir posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.

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