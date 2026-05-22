Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde
Prevé bajadas de agua en las cuatro regiones durante este viernes
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se pronostican lluvias y tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde en distintas regiones de San Luis Potosí.
De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones se presentarán principalmente en las zonas Huasteca, Media y Altiplano, mientras que para la tarde-noche se prevén condiciones similares en la Zona Centro.
Asimismo, se advirtió sobre la probabilidad de bajadas de agua, vientos fuertes y caída de granizo, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones.
Protección Civil Estatal indicó que se desplegarán acciones preventivas para reducir posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.
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