Persistirán lluvias y tormentas en San Luis Potosí este viernes
Protección Civil alertó por posibles tormentas fuertes durante la tarde
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 22 de mayo continuará el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con probabilidad de precipitaciones puntuales fuertes a partir de la tarde.
La dependencia señaló que, pese a las lluvias, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, además de condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.
Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones, principalmente durante los traslados y actividades al aire libre.
Entre las recomendaciones emitidas destacan manejar con precaución, reducir la velocidad y encender las luces del vehículo en caso de lluvia, además de evitar distracciones al volante.
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También se exhortó a no cruzar calles, vados o zonas con corrientes de agua, así como evitar áreas propensas a inundaciones.
En los hogares, Protección Civil pidió retirar objetos sueltos de techos, patios y balcones que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o botes de basura.
Asimismo, recomendó resguardarse y suspender actividades al aire libre durante las tormentas, además de mantenerse atentos a la información y actualizaciones emitidas por Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad pública.
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Fue el primer responsable de dar color a la noticia en Pulso, Diario de San Luis