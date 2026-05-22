Persistirán lluvias y tormentas en San Luis Potosí este viernes

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 22 de mayo continuará el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con probabilidad de precipitaciones puntuales fuertes a partir de la tarde.

La dependencia señaló que, pese a las lluvias, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, además de condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones, principalmente durante los traslados y actividades al aire libre.

Entre las recomendaciones emitidas destacan manejar con precaución, reducir la velocidad y encender las luces del vehículo en caso de lluvia, además de evitar distracciones al volante.

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También se exhortó a no cruzar calles, vados o zonas con corrientes de agua, así como evitar áreas propensas a inundaciones.

En los hogares, Protección Civil pidió retirar objetos sueltos de techos, patios y balcones que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o botes de basura.

Asimismo, recomendó resguardarse y suspender actividades al aire libre durante las tormentas, además de mantenerse atentos a la información y actualizaciones emitidas por Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad pública.