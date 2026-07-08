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Alertan por ventas múltiples de terrenos ejidales

La falta de seguridad jurídica genera riesgos para compradores

Por Martín Rodríguez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Alertan por ventas múltiples de terrenos ejidales
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      Inmobiliarios no certificados y personas con intereses, venden predios ejidales y comunales a cinco o hasta seis clientes al mismo tiempo, en las zonas de regularización pendiente de predios, informó la vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Dolores Mejía Ruiz.

      Agregó que en el caso de la capital hay fenómenos de venta irregular o a diferentes postores, en lugares como San José de Buenavista, San Juan de Guadalupe y otros puntos donde la jurisdicción de uso de la tenencia de la tierra se encuentra en manos de ejidos o núcleos agrarios de comunidad. Lo mismo ocurre en áreas de Villa de Pozos y en Villa de Reyes.

      Precisó Mejía Ruiz que el común denominador de las operaciones se compra-venta irregulares, es el hecho de que no existe una seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y que aquellos que se aprovechan de la situación para vender los predios, saben de la condición irregular.

      Dijo que no es recomendable en lo absoluto, involucrarse con la adquisición de predios en una zona que es considerada de jurisdicción ejidal o comunal, porque incluso para el traslado de dominio se requiere del acuerdo con los integrantes de los núcleos agrarios.

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      Agregó que en ocasiones, la trampa se halla en la oferta de predios baratos que según los vendedores, se encuentran en etapa 

      de regularización.

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