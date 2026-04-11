Alistan ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, estimó que en un plazo de una a dos semanas podrían iniciar los trabajos de ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140, como parte de un proyecto para mejorar la movilidad en la zona industrial.

La vía alterna fue inaugurada el 28 de agosto de 2025 con la expectativa de reducir hasta en un 35 por ciento el tránsito vehicular que actualmente circula por la carretera 57.

El proyecto, iniciado desde la administración estatal anterior, contempló la intervención de 8.6 kilómetros, incluyendo la construcción de un puente vehicular, así como la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk y trabajos en la avenida Comisión Federal de Electricidad.

Para este tramo, que llega hasta el Eje 122, se destinó una inversión superior a los 700 millones de pesos. No obstante, el mandatario estatal señaló que aún faltan algunos detalles técnicos por concluir, como adecuaciones en pendientes e instalación de iluminación.

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Añadió que la ampliación hacia el Eje 140 requerirá una inversión adicional de más de 200 millones de pesos y permitirá consolidar esta alternativa vial para desfogar el tráfico pesado hacia la zona industrial.

"Ya estamos en posibilidad de arrancar la próxima semana", declaró.