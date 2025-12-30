logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Fotogalería

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

La dependencia reporta avances en la respuesta institucional

Por Samuel Moreno

Diciembre 30, 2025 01:01 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El aumento en las denuncias por maltrato animal en San Luis Potosí refleja un cambio en la participación ciudadana y en la respuesta institucional frente a este tipo de conductas, al registrarse no solo más reportes, sino también avances en la judicialización de diversos casos, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la fiscal, María Manuela García Cázares, la recurrencia de denuncias obedece, en buena medida, a que la población tiene mayor conocimiento de los mecanismos para reportar agresiones contra animales y de la existencia de una fiscalía que da seguimiento puntual a estos hechos.

Entre las conductas más recurrentes se encuentran los golpes, el abandono, la omisión de cuidados básicos como la alimentación, así como el encierro prolongado, prácticas que ya han derivado en la apertura de carpetas de investigación y, en algunos casos, en procesos penales formales.

La fiscal expuso que, si bien no se cuenta con una cifra precisa de expedientes abiertos, varios asuntos han sido llevados ante el Poder Judicial, mientras que otros se han resuelto a través de acuerdos reparatorios, conforme a lo que permite la legislación vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, recordó que hechos de especial gravedad, como la muerte violenta de dos perros en distintos eventos recientes, derivaron en la detención de los presuntos responsables y su vinculación a proceso, lo que evidencia que el maltrato animal ya no es una conducta que quede impune en la entidad.

En cuanto a las sanciones, precisó que estas pueden alcanzar hasta tres años de prisión, y aclaró que cualquier modificación al marco punitivo deberá ser analizada y aprobada por el Congreso del Estado.

LEA TAMBIÉN

Hombre acusado de maltrato animal

El sujeto está bajo prisión preventiva

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE
Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

SLP

Samuel Moreno

La dependencia reporta avances en la respuesta institucional

Anuario 2025 | Destacó Congreso por gastos y polémica Ley Gobernadora
Anuario 2025 | Destacó Congreso por gastos y polémica Ley Gobernadora

Anuario 2025 | Destacó Congreso por gastos y polémica 'Ley Gobernadora'

SLP

Ana Paula Vázquez

Ciudadanos Observando recordó también la supuesta camioneta de Sara Rocha y una calle con el nombre de la diputada Leticia Vázquez

Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto
Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto

Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto

SLP

Samuel Moreno

Autoridades estatales y municipales implementarán recorridos durante 30 y 31 de diciembre

Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?
Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?

Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Sefin informó que estarán recibiendo a contribuyentes en los últimos días del año