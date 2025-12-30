Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

El aumento en las denuncias por maltrato animal en San Luis Potosí refleja un cambio en la participación ciudadana y en la respuesta institucional frente a este tipo de conductas, al registrarse no solo más reportes, sino también avances en la judicialización de diversos casos, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la fiscal, María Manuela García Cázares, la recurrencia de denuncias obedece, en buena medida, a que la población tiene mayor conocimiento de los mecanismos para reportar agresiones contra animales y de la existencia de una fiscalía que da seguimiento puntual a estos hechos.

Entre las conductas más recurrentes se encuentran los golpes, el abandono, la omisión de cuidados básicos como la alimentación, así como el encierro prolongado, prácticas que ya han derivado en la apertura de carpetas de investigación y, en algunos casos, en procesos penales formales.

La fiscal expuso que, si bien no se cuenta con una cifra precisa de expedientes abiertos, varios asuntos han sido llevados ante el Poder Judicial, mientras que otros se han resuelto a través de acuerdos reparatorios, conforme a lo que permite la legislación vigente.

Asimismo, recordó que hechos de especial gravedad, como la muerte violenta de dos perros en distintos eventos recientes, derivaron en la detención de los presuntos responsables y su vinculación a proceso, lo que evidencia que el maltrato animal ya no es una conducta que quede impune en la entidad.

En cuanto a las sanciones, precisó que estas pueden alcanzar hasta tres años de prisión, y aclaró que cualquier modificación al marco punitivo deberá ser analizada y aprobada por el Congreso del Estado.