Hombre acusado de maltrato animal

El sujeto está bajo prisión preventiva

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre acusado de maltrato animal

CIUDAD VALLES.- Francisco N., quien está acusado de maltrato animal y crueldad contra más de una mascota, en la colonia Márquez habría amenazado con abusar sexualmente a vecinas de ese sector por haberlo denunciado.

Aunque el pasado marzo de 2024 hubo una denuncia por maltrato y crueldad animal en la Fiscalía General del Estado contra Francisco N., el pasado mes de junio de 2025 se formuló otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque el acusado de crueldad habría amenazado a vecinas de su casa en la Márquez de cometer abuso sexual contra ellos a manera de represalia por haber dado a conocer las condiciones en las que tenía a los animales en el patio de su domicilio.

Esta otra denuncia fue interpuesta a mediados de junio y forma parte del expediente contra el acusado que se quedó detenido en Fiscalía bajo prisión preventiva oficiosa.

