Potosinos, entre los que más se endeudan por autos

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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) ubicó a San Luis Potosí como el tercer estado con mayor porcentaje de compras de vehículos a crédito durante los primeros cinco meses del año.

San Luis Potosí destaca en financiamiento de vehículos

De acuerdo a su reporte "financiamiento y compradores de vehículos ligeros", la agrupación señaló que el 82.2 por ciento de las compras totales de unidades en la entidad se hacen vía créditos.

La lista la encabezan Sonora, con 86 por ciento, y Tamaulipas, con 85.1 por ciento.

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En el otro extremo de la lista, Guerrero presenta el porcentaje más bajo, de 58.8 por ciento, seguido de Tlaxcala, con el 62.7 por ciento y Oaxaca, con el 65 por ciento.

Tipos de vehículos más adquiridos a crédito en San Luis Potosí

El 34 por ciento de las compras a crédito de vehículos en San Luis Potosí, según el reporte, se destinaron a la adquisición de vehículos de usos múltiples.

El segundo tipo de unidades automotrices con más frecuencia de compra a plazos fue el de los subcompactos, que alcanzaron el 19.7 por ciento.

Los compactos alcanzaron el 13.9 por ciento y las pick ups el 12.8 por ciento.

Sólo el 1.2 por ciento de las compras a créditos de vehículos correspondieron a unidades de alta gama.

Mientras que en el caso de los vehículos deportivos, sólo se adquirió el .6 por ciento por esta forma de pago.

Aunque baja con respecto al porcentaje de las compras totales de vehículos, el nivel de adquisiciones de este tipo cuando se agregan a las agencias mayoristas también es alto, pues llega al 75 por ciento.

A nivel nacional, la AMDA reportó que las compras a crédito de vehículos alcanzaron el 66.8 por ciento, el nivel más alto desde 2021.