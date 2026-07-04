Normal que por elecciones "se vienen con todo", responde Gallardo

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En la competencia electoral, la "última palabra" la tiene el electorado, no las redes sociales, ni los reportajes publicados en los medios de información, sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La publicación más reciente corresponde al periódico nacional Reforma, que informó que el estado firmó y contrató a dos agencias privadas de Estados Unidos vinculadas con Roger Stone, un consultor político de mucha cercanía con el presidente Donald Trump, que es descrito como un "experto en indultos presidenciales" y un "maestro de campañas sucias".

Como respuesta, la administración gallardista afirmó que se trata de un acuerdo comercial para promover la atracción de inversiones internacionales a territorio potosino.

El mandatario estatal dijo que la oposición y la "herencia maldita" están en su derecho de "lastimar" al gobierno estatal, porque desean suceder al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 2027.

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Sin embargo, atajó que la ciudadanía que decida acudir a los comicios del próximo año, será quien defina los perfiles que gobernarán, no las publicaciones periodísticas o las redes sociales.

"Son tiempos electorales donde nos dejan descansar cinco años y en el último año, se vienen con todo; es normal, nosotros así lo vemos. Nosotros no nos quejamos de lo que haga la oposición", concluyó.