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Presentan proyecto que regula estacionamientos y valet parking

Buscan subsanar un vacío normativo, así como proteger derechos de usuarios y operadores, dijo Castro Anguiano

Por Rolando Morales

Julio 04, 2026 12:58 p.m.
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Presentan proyecto que regula estacionamientos y valet parking
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      La regidora capitalina, María Eugenia Castro Anguiano, presentó una iniciativa para crear el primer marco regulatorio integral en materia de estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos.

      La propuesta busca establecer reglas claras para la operación de estos servicios y brindar mayor certeza jurídica tanto a usuarios como a prestadores del servicio.

      El proyecto contempla la creación de un nuevo Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción, además de modificaciones al Reglamento de Actividades Comerciales.

      Con ello, se pretende definir las condiciones para el otorgamiento de concesiones, permisos, tarifas y obligaciones de quienes operan estacionamientos o prestan servicios de valet parking.

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      De acuerdo con la exposición de motivos presentada por la regidora, actualmente existe un vacío normativo en el municipio, ya que no se cuenta con una reglamentación específica para ordenar la prestación del servicio de estacionamiento de uso público. Esta situación, señaló, ha generado incertidumbre tanto para operadores como para usuarios respecto a sus derechos y responsabilidades.

      La iniciativa plantea regular tres modalidades: los estacionamientos de servicio público sujetos a concesión municipal; los estacionamientos vinculados a establecimientos comerciales o de servicios, que deberán ofrecer al menos dos horas gratuitas para sus clientes y un periodo de tolerancia; y los servicios de recepción y depósito de vehículos o valet parking, tanto para negocios establecidos como para eventos especiales, los cuales requerirán autorización municipal.

      La propuesta excluye expresamente a los parquímetros y a los estacionamientos privados de uso exclusivo.

      Entre los aspectos más relevantes del nuevo reglamento se encuentra la creación de un régimen de concesiones, la definición de tarifas máximas mediante una comisión consultiva, la obligación de contar con seguros de responsabilidad civil y la entrega de boletos con folio y hora de ingreso para los usuarios.

      También se establecen mecanismos para la atención de quejas y se delimitan las atribuciones de las autoridades encargadas de supervisar el servicio.

      Castro Anguiano afirmó que la propuesta busca fortalecer la protección de los usuarios, reducir posibles abusos en la prestación del servicio de valet parking y generar un padrón público de concesionarios que facilite la vigilancia municipal.

      En caso de avanzar en el proceso legislativo dentro del Ayuntamiento, los establecimientos contarían con un periodo de adaptación de 90 días naturales antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. 

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