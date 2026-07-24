Continúa falta de presupuesto en favor de población LGBTQ+

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La falta de un presupuesto destinado a población LGBTQ+ mantiene en desventaja a personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente mujeres trans adultas mayores que enfrentan falta de vivienda, empleo formal y acceso a servicios de salud, señaló Francisco Olvera, presidente y fundador de Casa Orquídea A.C.

El activista explicó que la asociación presentó un amparo para exigir recursos públicos destinados a esta población, proceso que ganó en una primera instancia y que actualmente se encuentra en una segunda etapa, a la espera de una nueva resolución judicial que permita avanzar en el reconocimiento de los derechos de Casa Orquídea.

Olvera señaló que, aunque existen presupuestos dirigidos a mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad, no ocurre lo mismo con las poblaciones LGBT, pese a las condiciones de exclusión que enfrentan. Destacó que en el caso de las mujeres trans existen problemas específicos de salud relacionados con su condición de vida y que requieren atención especializada.

Indicó que los recursos que buscan permitirían fortalecer áreas como salud, educación, vivienda y empleo, pues aseguró que la falta de trabajo impacta directamente en la posibilidad de acceder a alimentación, un hogar y servicios médicos. Actualmente, dijo, Casa Orquídea requiere alrededor de 70 mil pesos mensuales para cubrir gastos de alimentación, renta e insumos.

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La asociación atiende actualmente a más de 60 personas en situación vulnerable y mantiene a nueve personas viviendo de manera permanente en el espacio. Olvera explicó que la mayoría de los apoyos que reciben son en especie y que la operación continúa gracias a la colaboración de la sociedad civil, además de su familia, quienes participan en tareas como la preparación de alimentos y mantenimiento del lugar.