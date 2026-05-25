Vivienda registra aumento de 20%

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Se dispara en un 20% el costo de la vivienda nueva, por alza en el precio de los materiales de construcción, informó el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Neil Selene Castro Ortega.

Impacto en el costo de la vivienda nueva

La presión inflacionaria ha forzado al incremento del costo de las casas, en los últimos tres meses. No es un número del Inegi, que pudiera presentar atrasos, sino la cifra directa de facturación en tiempo real.

Precisó que un cliente pudiera pagar un millón 200 mil pesos por una vivienda que antes de los incrementos costaba un millón. "La ventaja que sí tenemos, es que los créditos hipotecarios están manteniendo sus tasas de interés, desde el 8% de interés, y eso es lo que ha estado ayudando para la adquisición de vivienda".

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Alza en materiales de construcción afecta precios

El presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez, reveló que es importante en alza en los materiales de construcción tales como varilla, concreto, ladrillos y todo lo que se relaciona con la edificación y Neil Castro admitió que el incremento de los insumos ha afectado directamente al costo final de la vivienda.

Dijo que a principios de año, los clientes podían encontrar viviendas a precios accesibles, que más o menos se encuentran en un millón 500 mil, y sin embargo todo se elevó a arriba de un millón 800 mil.

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Estos últimos precios se refieren a vivienda que se encuentra cerca de la Zona Industrial, o cualesquiera otras ubicaciones buenas, porque existe vivienda cuyo valor está por arriba del millón o los 900 mil pesos, pero se encuentra retirada de los centros de trabajo.

Confirmó que los costos se han elevado y los estarán sufriendo sobre todo quienes buscan una casa cerca del lugar donde trabajan.