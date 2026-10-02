Amplían sanción a creación de contenido sexual

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La creación de contenido sexual sin autorización podría convertirse en una conducta sancionable por sí misma en San Luis Potosí, aunque el material nunca llegue a difundirse.

Una reforma aprobada en comisión plantea ampliar el delito de violación a la intimidad sexual para abarcar desde la elaboración de fotografías, videos o audios hasta la generación de material simulado.

El cambio también alcanzaría contenidos producidos con herramientas capaces de alterar o generar imágenes de una persona. El proyecto contempla como conductas sancionables fotografiar, filmar, videograbar, audiograbar o elaborar material de carácter íntimo sexual sin consentimiento, por lo que la protección no dependería únicamente de que el contenido haya sido compartido posteriormente.

La modificación se plantea en un contexto en el que la violencia digital puede involucrar tanto material real como contenido fabricado. Entre las conductas señaladas se encuentra la sextorsión, mediante la cual una persona puede ser amenazada con la difusión de material sexual para obtener dinero, más imágenes u otras acciones; también se contemplan casos en los que se utilizan fotografías públicas para generar imágenes

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sexuales falsas.

Además de ampliar las conductas contempladas, el dictamen incorpora agravantes relacionadas con determinados vínculos de parentesco o confianza, con afectaciones a la integridad o la vida de la víctima y con la difusión del contenido. La diputada Jessica Gabriela López Torres precisó durante la discusión que el tipo penal no sería exclusivo para mujeres, sino aplicable a cualquier persona cuya intimidad sexual sea vulnerada.

La propuesta reúne iniciativas de López Torres y Dulcelina Sánchez de Lira.