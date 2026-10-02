logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amplían sanción a creación de contenido sexual

La modificación castiga aún y cuando no se difunda el material

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Amplían sanción a creación de contenido sexual
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La creación de contenido sexual sin autorización podría convertirse en una conducta sancionable por sí misma en San Luis Potosí, aunque el material nunca llegue a difundirse.

      Una reforma aprobada en comisión plantea ampliar el delito de violación a la intimidad sexual para abarcar desde la elaboración de fotografías, videos o audios hasta la generación de material simulado.

      El cambio también alcanzaría contenidos producidos con herramientas capaces de alterar o generar imágenes de una persona. El proyecto contempla como conductas sancionables fotografiar, filmar, videograbar, audiograbar o elaborar material de carácter íntimo sexual sin consentimiento, por lo que la protección no dependería únicamente de que el contenido haya sido compartido posteriormente.

      La modificación se plantea en un contexto en el que la violencia digital puede involucrar tanto material real como contenido fabricado. Entre las conductas señaladas se encuentra la sextorsión, mediante la cual una persona puede ser amenazada con la difusión de material sexual para obtener dinero, más imágenes u otras acciones; también se contemplan casos en los que se utilizan fotografías públicas para generar imágenes 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      sexuales falsas.

      Además de ampliar las conductas contempladas, el dictamen incorpora agravantes relacionadas con determinados vínculos de parentesco o confianza, con afectaciones a la integridad o la vida de la víctima y con la difusión del contenido. La diputada Jessica Gabriela López Torres precisó durante la discusión que el tipo penal no sería exclusivo para mujeres, sino aplicable a cualquier persona cuya intimidad sexual sea vulnerada.

      La propuesta reúne iniciativas de López Torres y Dulcelina Sánchez de Lira.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Interapas no atiende brote de aguas negras en Tangamanga I
        Interapas no atiende brote de aguas negras en Tangamanga I

        "Interapas no atiende brote de aguas negras en Tangamanga I"

        SLP

        Rubén Pacheco

        La dirección envió una solicitud formal por un problema en la planta tratadora, explicó Mejía López

        Diputado señala limitaciones para revisiones escolares
        Diputado señala limitaciones para revisiones escolares

        Diputado señala limitaciones para revisiones escolares

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se plantean modificaciones en protocolos y capacitación docente para atender emergencias

        ¿Cómo será la restricción de celulares en escuelas de SLP?
        ¿Cómo será la restricción de celulares en escuelas de SLP?

        ¿Cómo será la restricción de celulares en escuelas de SLP?

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SEGE informó que trabajará con comunidades para informar y acompañar la vigencia de la norma

        Video | Galindo no es congruente entre sus dichos y acciones: Gallardo
        Video | Galindo no es congruente entre sus dichos y acciones: Gallardo

        Video | Galindo no es congruente entre sus dichos y acciones: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        "Yo no tengo porque hablar nada de su informe, ni voy a decir si se adelantó o no", señaló el gobernador