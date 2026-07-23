logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

De 300 metros, la afectación en calle Morelos: Chávez

El titular de Obras Públicas explicó que la vía necesitará una intervención integral

Por Samuel Moreno

Julio 23, 2026 01:24 p.m.
A
De 300 metros, la afectación en calle Morelos: Chávez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que se avanza en el análisis técnico de la calle Morelos, en el barrio de San Sebastián, donde detectó que las afectaciones no se limitan al enorme boquete reportado por vecinos, sino que abarcan más de 300 metros lineales de la vialidad, por lo que se proyecta una intervención integral.

      El titular de la dependencia, Eutorgio Chávez Garza, informó que personalmente realizó un recorrido por la zona y explicó que la evaluación comprende el tramo que va del Mercado La Merced hasta la avenida Constitución, con el objetivo de determinar el alcance de los trabajos que requiere la vialidad.

      Precisó que la intención no es únicamente reparar el punto donde se presenta el daño, sino rehabilitar el corredor completo, además de analizar una intervención en el Jardín Colón para mejorar las condiciones de esta conexión vial.

      Indicó que, una vez concluido el diagnóstico técnico, la dependencia definirá el calendario de ejecución y el tipo de obras que se realizarán para atender los desperfectos detectados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La calle Morelos ha sido objeto de reportes por parte de habitantes del barrio de San Sebastián, quienes han solicitado la atención del boquete ante los riesgos que representa para quienes circulan diariamente por la zona.

      LEA TAMBIÉN

      Socavón en barrio de San Sebastián será intervenido

      Tras análisis técnico, se determinará la magnitud del daño: UGCH

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      De 300 metros, la afectación en calle Morelos: Chávez
      De 300 metros, la afectación en calle Morelos: Chávez

      De 300 metros, la afectación en calle Morelos: Chávez

      SLP

      Samuel Moreno

      El titular de Obras Públicas explicó que la vía necesitará una intervención integral

      Pide Galindo análisis objetivo en tema de seguridad
      Pide Galindo análisis objetivo en tema de seguridad

      Pide Galindo análisis objetivo en tema de seguridad

      SLP

      Samuel Moreno

      Las cifras oficiales muestran avances tanto para la entidad como para la capital, señaló

      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027
      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027

      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes ofreció públicamente su respaldo

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez
      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC enfrenta críticas por la falta de medidas para proteger a usuarios de vehículos de transporte alternativo