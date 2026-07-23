Denuncia comunidad LGBTIQ+ amenazas previo a marcha
El Comité Organizador solicita a las autoridades indagar y reforzar la seguridad el próximo sábado
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La Marcha del Orgullo de San Luis Potosí se realizará este sábado 25 de julio en un contexto marcado por discursos de odio y amenazas contra personas de la población LGBTIQ+.
El Comité Organizador denunció la circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales y señaló que, tras publicar un posicionamiento en su página de Facebook, la publicación recibió comentarios con insultos, expresiones discriminatorias y mensajes que aludían a la violencia contra la comunidad.
El comité informó que los mensajes han sido difundidos tanto desde perfiles falsos como desde cuentas identificables y advirtió que buscan generar miedo e inhibir la participación en la movilización.
Añadió que algunos de los comentarios hacen referencia a posibles actos de violencia, por lo que no pueden considerarse simples opiniones.
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Ante esta situación, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno del Estado y los ayuntamientos involucrados investigar el origen de las publicaciones y reforzar las medidas de seguridad para las actividades del Orgullo.
Recordó que las autoridades tienen la obligación de prevenir actos de violencia y garantizar derechos como la libre expresión, reunión y manifestación.
"Como comunidad rechazamos cualquier intento de intimidación y reiteramos que ninguna amenaza logrará romper los lazos de cuidado, organización y acompañamiento que hemos construido durante estos años", apuntaron.
La Marcha del Orgullo celebrará este año su décimo quinto aniversario bajo el lema "15 años de orgullo: comunidad, memoria y resistencia viva". La movilización se realizará el 25 de julio y, de acuerdo con el comité, continuará de manera pacífica pese a los mensajes de odio difundidos en redes sociales.
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