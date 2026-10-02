Analizan alternativas ante fallas de El Realito

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Banobras prevé contar hacia finales de octubre con una postura sobre las alternativas para atender la problemática del acueducto de la presa El Realito, luego de los estudios de factibilidad que actualmente se realizan para determinar la viabilidad de las distintas opciones de operación y desarrollo de esta infraestructura, informó el titular de la delegación federal, Armando Navarro Tapia.

En ese sentido, explicó que el análisis deriva del convenio de asociación financiera en el que participa el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y señaló que el comité técnico de Banobras autorizó un presupuesto de 20 millones de pesos para realizar los estudios relacionados con el acueducto.

Detalló que ya se efectuó una visita de campo para recopilar información y evaluar las condiciones de la infraestructura, como parte de los procesos de análisis. Indicó que los trabajos buscan establecer cuál es la alternativa que resulte más conveniente ante las fallas recurrentes que ha presentado El Realito.

Respecto a la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa española Aquos, encargada de la operación de dicha presa, Navarro Tapia señaló que dicha opción forma parte de los aspectos que serán revisados dentro del estudio, por lo que hasta el momento no existe una postura oficial de Banobras al respecto.

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