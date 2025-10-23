Analizan en el Colsan la historia económica

El Colegio de San Luis celebró las V Jornadas de Historia Económica del Occidente de México, un espacio de reflexión académica sobre los procesos económicos y sociales del país y sus regiones.

El Colegio de San Luis, A.C., fue sede de las Jornadas del 15 al 17 de octubre, en coordinación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el apoyo de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

Durante tres días, especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Georgetown y la Trinity University, entre otras, compartieron resultados de investigaciones sobre la evolución económica de México desde una perspectiva histórica.

El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio interdisciplinario que promueve el diálogo entre historiadores, economistas y científicos sociales interesados en comprender los procesos económicos que han configurado el desarrollo nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las Jornadas abordaron dieciséis mesas temáticas que exploraron la complejidad del desarrollo económico en distintas etapas históricas. Entre los ejes más relevantes destacan: Jurisdicciones fiscales en Nueva España y México (siglos XIX–XXI), con debates sobre soberanía, federalismo hacendario y sistemas tributarios; Historia rural y medio ambiente, que examinó las transformaciones del campo mexicano y los impactos sociales de las políticas agrarias y ambientales; Gobernar con la moneda, donde se analizaron las capacidades institucionales y los desafíos de los regímenes monetarios desde el siglo XVI hasta el XX, entre otro temas.