Noche de blues y jazz en Plaza Juárez

Por Jesús Vázquez

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Noche de blues y jazz en Plaza Juárez

Matehuala.- En la Plaza Benito Juárez se llevó a cabo una magna presentación con el grupo de blues y jazz Fonseca Caja de Pandora, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes con sus pegajosas melodías.

Dentro del festival Por Matehuala se presentó el grupo de blues, quienes estuvieron interpretando varias melodías, sobre todo algunos covers clásicos que pusieron a bailar a los asistentes, recordando aquellas épocas, pues el grupo interpretó canciones de John Lennon, Elvis Presley, entre otras clásicas.

Dentro del Festival por Matehuala también se han estado presentando algunos grupos musicales y cantantes de Matehuala, además de que se llevó a cabo una exposición de ciencia y tecnología por parte de los alumnos del UAMRA, y se han estado haciendo juegos de ajedrez amistosos entre alumnos de distintas instituciones educativas, además de un taller de teatro y otro de pintura, todas las actividades han sido sin costo alguno. 

El 25 de octubre será la clausura del Festival Por Matehuala, que es el segundo año que se lleva a cabo, para el cierre se tiene previsto la presentación de la orquesta de Cámara del Potosí Arte y Alma, y será en la Catedral a las seis de la tarde, este evento será gratuito.

