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Club de Niños y Niñas de SLP celebra 10 años con aliados

Exsocios compartieron cómo el grupo influyó en sus proyectos de vida

Por Redacción

Julio 07, 2026 02:20 p.m.
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Club de Niños y Niñas de SLP celebra 10 años con aliados
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      El Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí celebró su décimo aniversario acompañado de aliados, empresas, consejeros, voluntarios y amigos que han formado parte de esta historia.

      La celebración realizada en el Club de Villa de Reyes incluyó presentaciones de música, canto y baile realizadas por niñas, niños y adolescentes de los Clubes, así como un recorrido por una línea del tiempo que mostró la evolución de la organización desde su apertura en 2016.

      Durante el evento participaron con un mensaje Mauricio Mier, presidente nacional de Clubes de Niños y Niñas de México; Carlos Salazar, director de Sacar del Centro, empresa aliada benefactora de los CNYN; Carlos Gutiérrez, de BMW Group Planta San Luis Potosí, y Armando Rentería, presidente del Patronato Estatal.

      Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de tres exsocios del Club: Carlos Rocha, estudiante de Criminología; Jonathan del Ángel Monarca y Osiel Rivera, próximo a concluir Ingeniería Industrial y actualmente colaborador de Mabe Leiser, quienes compartieron cómo el acompañamiento recibido en el Club influyó en las decisiones que hoy han dado rumbo a sus proyectos de vida.

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      En estos diez años, el Club ha pasado de atender 126 niñas y niños en un solo Club a acompañar actualmente a 650 niñas, niños y adolescentes en tres sedes, beneficiando a más de 2,817 participantes desde su fundación.

      Como parte de los resultados alcanzados, hoy 14 exsocios cursan estudios universitarios, tres realizan su servicio social y dos forman parte del equipo de trabajo de los propios Clubes, reflejando el impacto de un modelo que apuesta por el desarrollo integral de la infancia.

      La organización agradeció el respaldo de empresas, donantes y aliados que han hecho posible este crecimiento e hizo un llamado a seguir sumando esfuerzos para que más niñas, niños y adolescentes tengan acceso a espacios seguros donde puedan desarrollar su máximo potencial.

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