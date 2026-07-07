SSPC, aún sin resolución sobre detención de activista

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A más de tres semanas de la detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital continúa con la revisión interna sobre la actuación de los elementos involucrados en el caso, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que la investigación permanece en curso luego de que la afectada presentara una queja formal ante el área de Asuntos Internos, instancia encargada de analizar el desempeño de los policías que participaron en el procedimiento.

"Se sigue en el proceso de investigación. La parte afectada presentó una queja ante Asuntos Internos y estamos desahogando en razón de lo que ella manifiesta y en razón del derecho de defensa que tienen los elementos", declaró el secretario.

Villa Gutiérrez indicó que actualmente se recaban y revisan los argumentos de ambas partes, tanto las manifestaciones realizadas por García Valdivieso como los elementos de defensa aportados por los agentes señalados, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en su actuación.

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El titular de la SSPC aseguró que el procedimiento continúa avanzando conforme a los mecanismos internos establecidos, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha estimada para la conclusión de la investigación ni posibles sanciones derivadas del caso. Anteriormente el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que si bien los elementos no han sido dados de baja, fueron retirados de actividades operativas de forma temporal.