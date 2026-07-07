logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC, aún sin resolución sobre detención de activista

El titular de la SSPC, Juan Antonio Villa, informó que la investigación sigue sin fecha de conclusión ni sanciones definidas

Por Rolando Morales

Julio 07, 2026 12:46 p.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A más de tres semanas de la detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital continúa con la revisión interna sobre la actuación de los elementos involucrados en el caso, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario señaló que la investigación permanece en curso luego de que la afectada presentara una queja formal ante el área de Asuntos Internos, instancia encargada de analizar el desempeño de los policías que participaron en el procedimiento.

      "Se sigue en el proceso de investigación. La parte afectada presentó una queja ante Asuntos Internos y estamos desahogando en razón de lo que ella manifiesta y en razón del derecho de defensa que tienen los elementos", declaró el secretario.

      Villa Gutiérrez indicó que actualmente se recaban y revisan los argumentos de ambas partes, tanto las manifestaciones realizadas por García Valdivieso como los elementos de defensa aportados por los agentes señalados, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en su actuación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El titular de la SSPC aseguró que el procedimiento continúa avanzando conforme a los mecanismos internos establecidos, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha estimada para la conclusión de la investigación ni posibles sanciones derivadas del caso. Anteriormente el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que si bien los elementos no han sido dados de baja, fueron retirados de actividades operativas de forma temporal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SSPC, aún sin resolución sobre detención de activista
      SSPC, aún sin resolución sobre detención de activista

      SSPC, aún sin resolución sobre detención de activista

      SLP

      Rolando Morales

      El titular de la SSPC, Juan Antonio Villa, informó que la investigación sigue sin fecha de conclusión ni sanciones definidas

      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad
      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad

      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad

      SLP

      Samuel Moreno

      La Conagua y autoridades locales acordaron homologar protocolos en las acciones preventivas durante las lluvias

      Pemex solicitó usar explosivos para actividad petrolera, confirma Tamuín
      Pemex solicitó usar explosivos para actividad petrolera, confirma Tamuín

      Pemex solicitó usar explosivos para actividad petrolera, confirma Tamuín

      SLP

      Samuel Moreno

      El alcalde Marcelino Bautista busca asesoría jurídica y técnica antes de emitir una respuesta a la paraestatal

      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos
      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos

      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos

      SLP

      Samuel Moreno

      La Segam canalizó denuncias recibidas para sancionar los procedimientos ilegales