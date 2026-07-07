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SITTGE culpa a gobierno por muerte de 24 burócratas despedidos

No reciben gastos de marcha, sufren reducción de prestaciones y falta de servicios médicos, señalan

Por Samuel Moreno

Julio 07, 2026 12:49 p.m.
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SITTGE culpa a gobierno por muerte de 24 burócratas despedidos
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      La dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que, desde el inicio de la actual administración estatal, han fallecido 24 de sus agremiados, situación que atribuyó a despidos, falta de atención médica y presuntas violaciones a los derechos laborales. Además, aseguró que los familiares de los trabajadores no han recibido los gastos de marcha correspondientes.

      En conferencia de prensa, la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, afirmó que varios de los trabajadores despedidos quedaron sin acceso a los servicios médicos que recibían como empleados en activo, lo que, dijo, provocó que algunos interrumpieran tratamientos por enfermedades crónicas o degenerativas. Añadió que la misma situación afecta a jubilados y pensionados, quienes, según el sindicato, también han sufrido reducciones en sus percepciones sin sustento legal.

      La dirigente sostuvo que los beneficiarios de los 24 trabajadores fallecidos han realizado los trámites para cobrar los gastos de marcha desde 2021; sin embargo, aseguró que, aunque algunos fueron llamados para firmar documentos en los que se les informó que recibirían el recurso, hasta la fecha ninguno ha obtenido el pago.

      Reséndiz Lara agregó que actualmente el sindicato tiene identificados 86 trabajadores que requieren atención médica urgente y que, afirmó, no la reciben por parte del Gobierno del Estado.

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      Señaló además que la cobertura del seguro de gastos médicos mayores resulta insuficiente, al no superar los 18 mil pesos, y acusó que persiste la negativa para incorporar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que, dijo, deja a la burocracia estatal en condiciones de vulnerabilidad.

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