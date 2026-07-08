Anuncia alcalde EGC 2 nuevas preparatorias

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que las dos preparatorias que se construirán en coordinación con el Gobierno Federal, como parte del programa de bachilleratos "Margarita Maza", podrían estar concluidas en un plazo aproximado de seis a siete meses,

una vez formalizados los convenios correspondientes.

El edil explicó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí actualmente cuenta con siete preparatorias municipales. Aseguró que este sistema ha permitido ampliar el acceso a la educación media superior, especialmente para estudiantes de familias con menores ingresos, además de mantener un nivel académico que facilita el ingreso de los egresados a la universidad.

Galindo Ceballos señaló que el municipio mantiene una alianza directa con la Federación para concretar la construcción de dos nuevos planteles, los cuales serán edificados con recursos federales y posteriormente administrados por el Ayuntamiento. Indicó que el acuerdo presenta avances importantes y que ya fueron seleccionados y validados los terrenos donde se desarrollarán los proyectos.

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Detalló que uno de estos planteles estará ubicado en la zona norte de la ciudad, propuesta que surgió hace aproximadamente ocho meses, cuando la presidenta de México convocó a los alcaldes de 61 municipios para fortalecer la infraestructura educativa en sus respectivas demarcaciones. Añadió que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de firma de convenios.