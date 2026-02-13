logo pulso
RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Anuncian cierres nocturnos en Periférico y carretera a Rioverde

Las restricciones, de 20:00 a 03:00 horas en laterales de la zona oriente

Por Redacción

Febrero 13, 2026 11:18 a.m.
Anuncian cierres nocturnos en Periférico y carretera a Rioverde

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que este viernes 13 de febrero continuarán los cierres viales nocturnos en Circuito Potosí y el bulevar Valle de los Fantasmas, como parte de la construcción de un puente superior vehicular en la zona.

De acuerdo con la dependencia, las restricciones se aplicarán de las 20:00 horas a las 03:00 horas del sábado, en los carriles laterales con dirección de Jassos hacia Hogares Ferrocarrileros, así como en el carril lateral de avenida José de Gálvez hacia Circuito Potosí, con dirección a la colonia La Virgen.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que los trabajos buscan agilizar la ejecución de la obra y mejorar la movilidad en ese punto, considerado de alta carga vehicular.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas, salir con anticipación y atender las indicaciones del personal vial, ya que se prevé reducción de carriles durante la noche y madrugada.

