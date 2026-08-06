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Aparecen cráteres en avenida Juárez

La problemática situación, pese a las recientes reparaciones de la vía

Por Martín Rodríguez

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Aparecen cráteres en avenida Juárez
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      A pesar del mantenimiento reciente, la avenida Juárez ya se llenó de cráteres otra vez. A menos de 36 horas del inicio de la Feria Nacional Potosina, la obra de pavimentación ya ofrece sus primeros problemas.

      El pavimento se botó y los cráteres obligan a los camioneros y automovilistas a desviarse con el peligro de chocar con un carro o atropellar a alguna persona.

      Algunas partes de la vialidad se encuentran abandonados desde hace más de una década. Un ejemplo es el tramo de la Avenida Juárez y República de Argentina, donde ya había un bache, pero con las lluvias sigue creciendo.

      Sin embargo, el gobierno del Estado, comenzó a arreglar justo donde se ubica un tope en las proximidades del cruce de República de Brasil. En ésta, entre América del Sur y Avenida Juárez hay abandono de años.

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      De la Avenida Juárez en la zona arreglada recientemente muy cerca del cruce con República de Argentina, los constructores ya habían colocado asfalto, pero el agua 

      lo arrastró. 

      En la zona de la rampa próxima al crucero de la Avenida Juárez con República de Haití, otra zona del pavimento ya cuenta con un bache muy grande.

      Los pasajeros de los camiones de personal y de las rutas de transporte urbano se balancean con los camiones al pasar justo por la zona donde se ubica el bache. Otros baches se ubican en las proximidades de la Calle República de Honduras.

      De manera paralela, hay vialidades que no han recibido ni siquiera la más mínima atención de ninguna autoridad en ningún nivel de gobierno, tales como Costa Rica de Juárez hacia América del Norte y República de Bahamas, que está completamente abandonada y no recibe siquiera una intervención con maquinaria.

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