Probarán app 'Mi Taxi' en la Fenapo
El sistema comenzará en Android y por el momento sólo permitirá pagos en efectivo o vía transferencia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La aplicación Mi Taxi iniciará funciones en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.
Refirió que alrededor del 90 por ciento de los conductores de carros de sitio ya se dieron de alta en el sistema, sin embargo, en el inicio solo operará en el esquema Android, y dentro de dos o tres meses en Apple.
"La plataforma de Mi Taxi será el transporte oficial de la Fenapo 2026, que es importante que la ciudadanía sepa, que esta plataforma tendrá viajes operados por el C5i2", comentó.
En entrevista, exteriorizó que alrededor de mil 500 unidades cuentan con la herramienta digital, cuya tecnología les permitirá mejorar sus ingresos cuando los usuarios soliciten el servicio a través del teléfono celular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Complementó que, por el momento los chóferes solo pueden cobrar en efectivo y vía transferencia, sin embargo, la SCT desarrolla con la empresa responsable de la aplicación la adhesión de pago con tarjeta.
"Es una aplicación diseñada a la medida de las necesidades y cumpliendo con la normativa de nuestra ley. El costo de kilómetro, es el establecido ya de manera oficial, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado", remató.
90% de taxistas se unen a la app 'Mi Taxi'
La SCT busca fortalecer el servicio frente a las plataformas privadas
no te pierdas estas noticias
Probarán app 'Mi Taxi' en la Fenapo
Rubén Pacheco
El sistema comenzará en Android y por el momento sólo permitirá pagos en efectivo o vía transferencia
Congreso pondría a acusados de opacidad a resolver las quejas: CO
Daniel Ortiz
Ciudadanos Observando advierte que las nuevas leyes convertirían a las autoridades en juez y parte.
Ya acampan para shows de la Fenapo (fotos)
Pulso Online
Los jóvenes buscan asegurar su lugar en los conciertos gratuitos