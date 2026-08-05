Probarán app 'Mi Taxi' en la Fenapo

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La aplicación Mi Taxi iniciará funciones en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Refirió que alrededor del 90 por ciento de los conductores de carros de sitio ya se dieron de alta en el sistema, sin embargo, en el inicio solo operará en el esquema Android, y dentro de dos o tres meses en Apple.

"La plataforma de Mi Taxi será el transporte oficial de la Fenapo 2026, que es importante que la ciudadanía sepa, que esta plataforma tendrá viajes operados por el C5i2", comentó.

En entrevista, exteriorizó que alrededor de mil 500 unidades cuentan con la herramienta digital, cuya tecnología les permitirá mejorar sus ingresos cuando los usuarios soliciten el servicio a través del teléfono celular.

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Complementó que, por el momento los chóferes solo pueden cobrar en efectivo y vía transferencia, sin embargo, la SCT desarrolla con la empresa responsable de la aplicación la adhesión de pago con tarjeta.

"Es una aplicación diseñada a la medida de las necesidades y cumpliendo con la normativa de nuestra ley. El costo de kilómetro, es el establecido ya de manera oficial, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado", remató.