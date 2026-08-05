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Documentan convocatorias al Ayuntamiento para reuniones de Fenapo

Oficios muestran que autoridades capitalinas fueron llamadas a mesas de seguridad, tras los señalamientos de Galindo

Por Pulso Online

Agosto 05, 2026 02:50 p.m.
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Documentan convocatorias al Ayuntamiento para reuniones de Fenapo
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      El Patronato de la Feria Nacional Potosina presentó documentación para sostener que el Ayuntamiento de San Luis Potosí fue informado y convocado a reuniones de coordinación relacionadas con la Fenapo 2026.

      La respuesta surgió después de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos señalara falta de comunicación en torno a la organización del evento. El Patronato rechazó que el gobierno municipal haya sido excluido y aseguró que representantes capitalinos participaron en las primeras mesas de trabajo.

      Entre los documentos exhibidos se encuentra el oficio Fenapo-DG-054/2026, fechado el 2 de junio y dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. En este se notifica la reprogramación de una reunión de seguridad para el 4 de junio.

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      La lista de asistencia correspondiente a esa fecha registra representantes de la Secretaría de Seguridad capitalina y de la Dirección General de Policía Vial, además de funcionarios estatales, federales, de Protección Civil, Bomberos y Salud.

      También se presentaron los oficios Fenapo-DG-094/2026 y Fenapo-DG-094A/2026, fechados el 24 de julio y recibidos por la autoridad municipal el día 28. Los documentos convocan al titular de Seguridad capitalina y al director de Policía Vial, José Adolfo Ortiz Ibáñez, a una reunión programada para el 30 de julio.

      Con base en esas constancias, el Patronato afirmó que las invitaciones fueron entregadas mediante canales institucionales y con anticipación. No obstante, indicó que algunas áreas municipales dejaron de asistir posteriormente y dijo desconocer las razones.

      El organismo aseguró que las reuniones han incluido asuntos de seguridad, vialidad, movilidad, Protección Civil, servicios públicos y atención a visitantes. La documentación difundida acredita específicamente convocatorias y participación municipal en mesas relacionadas con seguridad y movilidad.

      Finalmente, el Patronato manifestó que mantiene abierta la incorporación de las dependencias capitalinas y que continuará la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales durante la feria.

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