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Alumno del Cobach representa a México en Panamericano de Ajedrez

Juan Antonio Rocha, estudiante del Plantel 22 de Tamuín, compite en Medellín contra más de 800 jugadores de 28 países

Por Pulso Online

Agosto 05, 2026 04:33 p.m.
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Juan Antonio representa a México.

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      Alumno del Cobach representa a México en Panamericano de Ajedrez

      Juan Antonio Rocha, estudiante del Plantel 22 del Colegio de Bachilleres (Cobach) en Tamuín, representa a México en el 36 Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez, que se desarrolla en Medellín, Colombia.

      La competencia reúne a más de 800 ajedrecistas juveniles de 28 países y es considerada una de las más importantes del continente en esta disciplina.

      El joven potosino obtuvo su clasificación después de coronarse campeón nacional en la categoría Sub-16, durante el Campamento Nacional e Internacional de Ajedrez celebrado en Monterrey, Nuevo León.

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      Esta es la segunda participación internacional de Juan Antonio Rocha, quien anteriormente representó a México en una competencia panamericana realizada en Perú.

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