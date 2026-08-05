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Alumno del Cobach representa a México en Panamericano de Ajedrez

Juan Antonio Rocha, estudiante del Plantel 22 del Colegio de Bachilleres (Cobach) en Tamuín, representa a México en el 36 Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez, que se desarrolla en Medellín, Colombia.

La competencia reúne a más de 800 ajedrecistas juveniles de 28 países y es considerada una de las más importantes del continente en esta disciplina.

El joven potosino obtuvo su clasificación después de coronarse campeón nacional en la categoría Sub-16, durante el Campamento Nacional e Internacional de Ajedrez celebrado en Monterrey, Nuevo León.

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Esta es la segunda participación internacional de Juan Antonio Rocha, quien anteriormente representó a México en una competencia panamericana realizada en Perú.

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Con este nuevo torneo, el alumno del Cobach busca consolidarse como una de las promesas juveniles del llamado deporte ciencia y obtener un resultado destacado para México y San Luis Potosí.