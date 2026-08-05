logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la 'Ley Serrano'

La senadora aseguró que está a favor de la libertad de expresión

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 05, 2026 03:04 p.m.
A
Ruth González / Foto: Pulso

Ruth González / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque un expediente de la Fiscalía General del Estado, al que El País reportó haber tenido acceso, identifica a Ruth González Silva como denunciante en el caso de las dos comunicadoras procesadas bajo la denominada "Ley Serrano", la senadora aseguró que no promovió ninguna acción legal contra ellas.

      La declaración de la legisladora ocurre después de que quedó sin efectos la reforma al Código Penal del Estado que creó el delito de uso indebido de Inteligencia Artificial para provocar alarma social.

      La llamada "Ley Serrano" fue cuestionada por organizaciones civiles y defensoras de la libertad de expresión tras la detención de Eréndira Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes permanecieron 15 días privadas de su libertad.

      Al ser cuestionada sobre su relación con el proceso penal iniciado contra las comunicadoras, González Silva negó haber presentado una denuncia en su contra y afirmó que mantiene una postura de respaldo hacia la labor periodística. "Yo estoy a favor de la libertad de expresión y estoy a favor también de que el periodismo se firme, que el periodismo se le pone nombre y apellido y por supuesto que vamos a seguir apoyando a todas las y los periodistas", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La senadora del PVEM evitó ampliar su respuesta cuando se le preguntó si entonces era falsa la versión que la ubicaba como denunciante, luego de que su equipo de comunicación dijo dar por finalizada la entrevista.

      Con la derogación de la reforma, publicada en el Periódico Oficial del Estado, dejó de tener vigencia el marco legal bajo el cual se abrió ese proceso.

      Hasta ahora, el caso de Aguillón y Hermosillo es el único que públicamente se conoce como judicializado durante el periodo en que estuvo vigente esa figura penal, mientras el Congreso mantiene el análisis de una nueva regulación sobre inteligencia artificial.

      LEA TAMBIÉN

      Inciertos, efectos del fin de la "Ley Serrano"

      La Fiscalía General del Estado evalúa el impacto jurídico tras la derogación del delito de manipulación ilícita de imágenes con IA.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la Ley Serrano
      Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la Ley Serrano

      Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la 'Ley Serrano'

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La senadora aseguró que está a favor de la libertad de expresión

      Documentan convocatorias al Ayuntamiento a reuniones de Fenapo
      Documentan convocatorias al Ayuntamiento a reuniones de Fenapo

      Documentan convocatorias al Ayuntamiento a reuniones de Fenapo

      SLP

      Pulso Online

      Oficios muestran que autoridades capitalinas fueron llamadas a mesas de seguridad, tras los señalamientos de Galindo

      Probarán app Mi Taxi en la Fenapo
      Probarán app Mi Taxi en la Fenapo

      Probarán app 'Mi Taxi' en la Fenapo

      SLP

      Rubén Pacheco

      El sistema comenzará en Android y por el momento sólo permitirá pagos en efectivo o vía transferencia

      Congreso pondría a acusados de opacidad a resolver quejas: CO
      Congreso pondría a acusados de opacidad a resolver quejas: CO

      Congreso pondría a acusados de opacidad a resolver quejas: CO

      SLP

      Daniel Ortiz

      La organización advierte que las nuevas leyes convertirían a las autoridades en juez y parte