SLP

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Por Flor Martínez

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

El Servicio Médico de Soledad, informó que del 27 de octubre al 17 de noviembre se llevará a cabo la campaña invernal de vacunación contra la influenza y el neumococo 13v, la cual estará disponible en los consultorios médicos gratuitos del municipio, incluidas las comunidades rurales.

La dependencia dio a conocer que, de manera anticipada, se realizará la difusión de los puntos de aplicación mediante lonas informativas colocadas en cada consultorio. 

Las vacunas estarán dirigidas principalmente a los sectores más vulnerables durante esta temporada, como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

El calendario de aplicación será el siguiente: 29 de octubre: Consultorio médico de la colonia La Virgen; 31 de octubre: Consultorio médico de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA); 3 de noviembre: Colonia Cactus; 5 de noviembre: Consultorio médico de Enrique Estrada; 7 de noviembre: Palma de la Cruz; 10 de noviembre: Unidad Administrativa Municipal; 12 de noviembre: Comunidad de Purísima; 14 de noviembre: Comunidad de La Tinaja y el 17 de noviembre: Presidencia Municipal.

Asimismo, se recomendó que, en el caso de los menores de edad, los padres de familia acudan con la cartilla de vacunación para verificar el esquema correspondiente y asegurar la correcta aplicación de ambas dosis.

