Araceli Martínez,una sobreviviente

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"Cuando fui diagnosticada uno de mis hijos me preguntaba: ´Mamá ¿cáncer es muerte?´ y yo le dije que ´cáncer no es muerte´... a tiempo hay que hacer lo necesario para salvar nuestras vidas, con determinación, fe y con firmeza, hacer lo que esté en nuestras manos sin postergar nada", señaló Araceli Martínez Acosta, al dar su testimonio sobre el diagnóstico de la enfermedad.

Para ella, la revisión médica periódica es muy importante, porque no padecerlo puede ser nada más una apariencia, pero siempre es tiempo de salvar la vida con una revisión constante.

Dijo que lo que falta mucho es fuerza de voluntad para luchar contra el cáncer y sobre todo para actuar con determinación. Con esperanza y firmeza se hace frente a todo lo que se presenta y representa el superar la enfermedad.

La actual secretaria de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal explica que con fuerza de voluntad las personas diagnosticadas están llamadas a cumplir el sueño puesto en los corazones, el anhelo de ser madre, el de ver a los hijos y verlos realizados.

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Para ella la lucha contra la enfermedad requiere hacerse solidaria con otros y es por ello que ahora se involucra no sólo como servidora pública sino como persona, para orientar y guiar a otras mujeres a partir de su experiencia, su vivencia personal y con consejos para llevar adelante el cáncer y hacer lo necesario para superarlo. "No soy médica, pero lo viví".

QUIENES NO LO PADECEN

A las mujeres que no padecen cáncer, Araceli Martínez les pide seguir el ejemplo de aquellas que detectaron a tiempo la enfermedad: revisarse de manera continua, acudir con frecuencia al médico e involucrarse en su salud personal.

Precisa que en el caso de las mujeres, por lo general están muy preocupadas por todo lo que realizan en la casa, sus responsabilidades en el trabajo y por todo lo adicional que tienen que realizar día a día, pero no se puede dejar de lado la revisión constante del cuerpo.

"LA VIDA ES CORTA"

Araceli Martínez advierte que la vida es corta y con base en su experiencia y en las acciones para superar su enfermedad, advierte que todos estamos de paso, aunque "todos nos queremos quedar aquí".

Agregó que precisamente por ello, para superar la enfermedad, se hace todo lo necesario para siempre mantenerse en forma, verificar el estado de salud hasta que aparezca algún signo extraño y ante ello, tomar decisiones como socializar y hasta ayudar a otros.

"Hacemos vínculos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros sueños y con todo lo que construimos en este plano terrenal. Siempre hay oportunidad de salvar nuestra vida y confiar en Dios y en las personas que se nos ponen en el camino para poder salir adelante", puntualiza.

La funcionaria dejó un número telefónico personal para cada mujer que quiera hacerle alguna pregunta, para que le escriba y pregunté lo que considera necesario, desde lo que ocurre cuando se confirma el diagnóstico, se recibe quimioterapia o sobre la forma de sobrellevar el cáncer... todas las dudas que abruman. Su número es 44 44 98 81 16.

QUE NO SEA SOLO

POR UN MES

Para ella octubre no debe ser el único mes donde se hable sobre el cáncer, sino que todo el año debe ser proactivo para detectar la enfermedad de manera que se convierta en una tarea de todos los días y para poder actuar a tiempo.

Informó que ella adoptó la propuesta de ayudar a que las mujeres se acerquen a un centro de salud. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes creó un programa para movilizar de manera gratuita a las mujeres hacia las áreas donde pueden revisar su cuerpo y determinar o descartar cualquier posibilidad de cáncer.