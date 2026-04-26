Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados

Una onda de calor mantendrá temperaturas muy altas en las cuatro regiones de San Luis Potosí este domingo 26 de abril, con máximas que alcanzarán hasta los 43 grados en la Huasteca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, la zona Centro registrará temperaturas de hasta 35 grados, el Altiplano 36 y la región Media hasta 42 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 13 y 25 grados.

La dependencia advirtió que las condiciones de alta presión favorecerán un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en los próximos días, con posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde.

Además, alertó sobre el riesgo de incendios forestales y urbanos debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente.

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Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratado y proteger a menores