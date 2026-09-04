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Arranca Feria de las Flores

Por Leonel Mora

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Feria de las Flores
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      Buena afluencia registró la Feria de las Flores de Villa de Pozos en su primer día de operación, aunque se espera que el mayor número de visitantes acuda durante el próximo fin de semana, cuando habrá eventos culturales acompañando el evento. La Feria también beneficiará a comerciantes cercanos al perímetro, especialmente a quienes venden alimentos y bebidas.

      La Feria, instalada en la recién remodelada plaza principal del municipio, reúne a productores, floristas, comerciantes y dueños de viveros locales que exhiben plantas ornamentales, arreglos y variedades cultivadas aquí mismo.

      Ayer jueves, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas dio la bienvenida a las y los participantes reconociendo el esfuerzo y dedicación que cada productor pone en sus plantas. Señaló que impulsar este tipo de ferias significa abrir oportunidades económicas para las familias de Villa de Pozos, al promover el consumo local y ofrecer productos de calidad a precios accesibles.

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