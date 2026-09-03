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Secult quiere usar Plaza de los Fundadores para Xantolo

La Secretaría de Cultura informó sobre la solicitud y alternativas para la realización de actividades en espacios públicos.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2026 01:41 p.m.
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Secult quiere usar Plaza de los Fundadores para Xantolo
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      Para los festejos de "Xantolo en tu ciudad" a celebrarse en noviembre próximo, el Gobierno del Estado solicitó autorización al Ayuntamiento capitalino para facilitar la Plaza de Los Fundadores, sin embargo, en caso de no ser posible, planteó la Plaza de Aranzazú como segunda opción.

      Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult), quien complementó que el estado autorizó el préstamo del Teatro de la Paz, destinado para actividades del gobierno capitalino.

      Explicó que se propuso una alternativa, derivado del antecedente de que la principal plancha cívica del Centro Histórico requiere mantenimiento, mediante la instalación de estructuras que apuntalen la superficie.

      "Así es como está programado el desfile monumental, los altares en la plaza del Carmen, que esperemos no haya ningún problema, y volvimos a reiterar la solicitudes considerando que se había hecho desde que estaba el anterior secretario", subrayó.

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      Refirió que el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos aseguró en una entrevista, que la Secult se comunicó con él, sin embargo, desestimó la afirmación, porque dijo no tener el número telefónico personal del edil.

      "Esperemos que esto no signifique que, en un momento dado, pues haya un problema para que nos faciliten las calles, las plazas para los eventos culturales y ahí está la solicitud nuevamente para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos eventos", concluyó.

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