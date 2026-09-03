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Novatada en la UAT deja hospitalizado a un joven de Tamuín

La familia del afectado señaló que buscará mecanismos legales contra la escuela

Por Huasteca Hoy

Septiembre 03, 2026 01:41 p.m.
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Foto: Cortesía

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      En una novatada, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), un joven de Tamuín sufrió varios daños a su salud que lo mantienen internado en un hospital. La madre del estudiante denunciará a la escuela.

      Tadeo Rubio Ortiz de 18 años de edad entró a la escuela el 31 de agosto y, para el miércoles 2 de septiembre por poco moría, debido a diferentes maltratos causados por la novatada que le propiciaron otros alumnos a él y a sus compañeros de primer semestre.

      Cuando llegó a un Hospital del IMSS de Victoria, Tadeo tuvo que ser bañado por el personal médico, ya que se encontraba embadurnado de estiércol y otras sustancias. Después fue ingresado a terapia intensiva, ya que había convulsionado después de ser obligado a caminar en cuclillas más de un kilómetro, ser apaleado y luego obligado a comer un chile habanero completo, según la denuncia. 

      Elena Rubio, su madre, dijo que este jueves vía telefónica, que Tadeo se encuentra en observación, debido a que sufrió roturas musculares que podrían dañarle sus riñones. 

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      Dijo que cuando se enteró que su hijo sería sometido a la novatada de este inicio de ciclo, se comunicó a un grupo de WhatsApp de administrativos de la Facultad para preguntar si, a pesar de la prohibición de novatadas, permitirían el maltrato a los de nuevo ingreso. Le respondieron que no.

      No obstante, no sólo hubo novatada, sino que dos horas después de enviar sus mensajes, un compañero de su hijo le dijo que había convulsionado y que gente de la Facultad lo había llevado al hospital.

      La mujer dijo que su hijo ya no volverá a entrar a esa escuela y que buscará mecanismos legales por omisión en contra de las autoridades de la facultad, dado que permitieron el ritual de novatada sin intervenir, a pesar del maltrato recibido por los de nuevo ingreso.

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