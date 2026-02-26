Arranca subasta de 18 predios municipales en la capital

Con la publicación de la convocatoria en medios impresos este miércoles 25 de febrero, el Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha la subasta pública de 18 inmuebles municipales, cuya venta podría generar entre 900 y mil 100 millones de pesos para destinarlos exclusivamente a obra pública.

El Cabildo aprobó por unanimidad la desincorporación de estos predios el pasado 11 de febrero, como parte de una estrategia para obtener recursos extraordinarios que permitan ampliar la inversión en infraestructura durante 2026 y parte de 2027.

De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, los terrenos forman parte de un inventario superior a mil 200 inmuebles municipales y corresponden a espacios sin uso funcional o con baja utilidad pública, ubicados en zonas como la Industrial, Sierra Vista, Puerta de Piedra, Camino Real a Guanajuato y Villamagna.

Los valores de salida fueron determinados mediante tres avalúos por predio —catastrales y comerciales— realizados por peritos, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones económicas para el municipio.

Proyectos prioritarios y supervisión de recursos

El acuerdo contempla la integración de una comisión especial de regidores y síndicos que supervisará tanto el proceso de enajenación como la aplicación de los recursos, los cuales por ley deberán destinarse únicamente a infraestructura y no a gasto corriente.

Entre los proyectos prioritarios definidos por el Cabildo se encuentran intervenciones en El Saucito, la salida a Guadalajara, obras en el Río Españita y trabajos en la UBR Maravillas. Mientras se concreta la subasta, el Ayuntamiento prevé iniciar algunos trabajos con recursos propios y en coordinación con el Gobierno del Estado.

La administración municipal sostiene que la medida no responde a insuficiencia presupuestal, sino a la intención de acelerar y ampliar el número de obras previstas para la capital.