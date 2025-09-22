Arregla UGCH área rehabilitada por Seduvop en San Miguelito

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del Ayuntamiento capitalino, Jesús Becerra, informó que se han recibido múltiples solicitudes de intervención en calles del barrio de San Miguelito, principalmente en Cinco de Mayo y Vallejo, donde se realizaron trabajos emergentes pese a que dichas obras fueron ejecutadas originalmente por la Seduvop de Gobierno del Estado.

Becerra explicó que la situación se había convertido en un tema social importante, por lo que se actuó de inmediato dentro del programa integral Por Buen Camino, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas.

Añadió que actualmente se está diagnosticando si será el Gobierno del Estado, las constructoras o la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública quienes atiendan los fallos detectados en las vialidades.

El funcionario señaló que no existe un número exacto de peticiones recibidas, ya que fueron numerosas y llegaron tanto por redes sociales como a través de medios de comunicación. "Lo que sí puedo decir es que fueron bastantes", puntualizó.

En cuanto al deterioro causado por las obras estatales de algunas fachadas históricas del barrio, debido a la introducción de cables y tuberías, Becerra mencionó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya realizó observaciones pertinentes y está invitando a los propietarios de inmuebles a dialogar para dar seguimiento al tema.

Finalmente, destacó que la UGCH está lista para intervenir en caso de que las instancias responsables no atiendan las problemáticas, a fin de salvaguardar tanto la infraestructura vial como el patrimonio arquitectónico del barrio de San Miguelito.