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Aunque hace unos días suscribió el fallo de la Corte que invalidó el recorte de la campañas proselitistas del proceso electoral 2026 2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, modificó su postura y asumió que el electorado castigará a los partidos políticos que interpusieron los recursos de inconformidad.

Es decir, según el mandatario estatal, un sector de la población con oportunidad de votar en el 2027 dejará de emitir sufragios a favor de las candidaturas de las fuerzas políticas promotoras de las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026, promovida por los partidos Morena y Somos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que no resulta razonable la reforma potosina, pues cada cargo implica realidades territoriales y organizativas distintas.

Gallardo Cardona defendió que desde su inicio, la administración estatal y Congreso del Estado tenían la intención de disminuir los gastos para el desarrollo del ejercicio democrático.

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Pese a que la determinación judicial no dependió de la decisión de Morena y Somos, Gallardo Cardona atribuyó la invalidación a sus medios de impugnación.

"Desgraciadamente todavía hay gente que le gusta gastar dinero en las campañas y en las precampañas. Por lo cual, ustedes vieron las controversias que mandaron a la Corte y todo lo que se hizo para que se siguiera gastando dinero en las campañas", reprochó.