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Arreola competiría por coordinación de la capital

El legislador busca mantenerse en la contienda interna a través de la convocatoria municipal

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Arreola competiría por coordinación de la capital
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      Carlos Arreola Mallol, diputado local de Morena, abrió la posibilidad de competir por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, luego de que su perfil no fuera elegido para encabezar la coordinación estatal del partido, designación que recayó en Elí César Cervantes Rojas.

      Aunque Arreola aseguró que obtuvo un buen nivel de conocimiento en la encuesta estatal, la dirigencia morenista se inclinó por Cervantes Rojas mediante un acuerdo de consenso. Ahora, el legislador busca mantenerse en la contienda interna a través de la convocatoria municipal, aunque todavía no confirma si formalizará su registro.

      El diputado sostuvo que la Comisión Nacional de Elecciones deberá valorar los perfiles interesados y señaló que el partido ya cuenta con su documentación y las autorizaciones para las revisiones correspondientes. Afirmó que participará si es considerado un perfil valioso para Morena.

      "Yo creo que la evaluación municipal es muy importante, vamos a participar, hay una invitación abierta y me parece que podemos consensuar varios perfiles. Es momento de unidad y nosotros hemos trabajado en eso, lo hemos demostrado, hemos cumplido con los requisitos y me parece que tenemos todos los argumentos para participar", declaró. 

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      El diputado confirmó que busca ser considerado en San Luis Potosí capital. También han expresado interés en esa coordinación los diputados locales Cuauhtli Badillo Moreno y Luis Emilio Rosas Montiel, así como el diputado federal Gabino Morales Mendoza. La convocatoria municipal estará abierta hasta el 18 de octubre y la Comisión Nacional de Elecciones determinará qué perfiles avanzan en el proceso.

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