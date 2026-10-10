Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió
Apenas el viernes solicitó el apoyo de la Policía Vial para la seguridad en el recorrido
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la solicitud de apoyo de personal de Policía Vial para la carrera programada el domingo 11 de octubre fue recibida el viernes 9 de octubre a las 18:00 horas, es decir, con apenas una horas de anticipación, lo que imposibilita realizar la planeación operativa y logística necesaria para atender el evento en condiciones adecuadas.
La carreta atlética fue presentada el pasado 18 de septiembre
"Al respecto, el artículo 133 del Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí establece que la autorización para eventos deportivos y otras actividades contempladas en dicho artículo debe solicitarse por escrito con quince días de anticipación, a fin de que la autoridad realice el estudio correspondiente y determine las medidas procedentes", señaló la SSPC.
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Ante la solicitud realizada por el Congreso local, la Secretaría de Seguridad reiteró que la organización de dispositivos viales requiere coordinación previa, evaluación de riesgos y asignación de recursos humanos y materiales para proteger a participantes, asistentes y usuarios de la vía pública.
Por ello, exhortó a los organizadores e instituciones a realizar sus solicitudes dentro de los plazos reglamentarios, en beneficio de la seguridad y movilidad de todas y todos.
Suspenden carrera atlética del Congreso
No logró el apoyo de la Policía Vial, debido a compromisos operativos contraídos previamente
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